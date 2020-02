Feanwâldster Gleonkoppen wolle nij plak yn de âlde biblioteek

De jongeren ha op dit stuit gjin plak, mar se sjogge mooglikheden yn it pân oan De Wylgen. It gebou is eigendom fan de gemeente en waard oant 2012 brûkt as biblioteek. Dêrnei waard it antykreak bewenne en ferhierd troch de gemeente, mar op dit stuit stiet it leech. Lodewijks tinkt dat it pân nei wat oanpassings geskikt makke wurde kin foar de jeugd.

Neffens it bestjoerslid is it wichtich dat der rap in plak komt foar de jongerein: "As jo wat wolle, dan moatte jo dat no dwaan." Lodewijks fynt dat de gemeente boargerpartisipaasje stypje moat om de jeugd te binen oan it doarp. Hy wiist derop dat der út de âlde jeugdsoas wei in soart nije inisjativen, lykas de Lodenhelrun, ûntstienen.

It bestjoer fan de De Gleonkoppen wol ynkoarten yn petear mei de gemeente Dantumadiel om har idee foar te lizzen.