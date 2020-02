De Ljouwerter basketballers fan Aris hawwe sneontejûn foar it earst yn de kluphistoarje de finale fan de nasjonale beker helle. In bysûndere jûn foar de Ljouwerters, dy't foar it earst sûnt lange tiid wer ris yn in útferkocht Kealledykje spilen.

Sjoch hjirûnder nei de reportaazje oer de histoaryske jûn foar Aris.