Ferdwynt de bus wer út it doarp yn de gemeente Waadhoeke?

Ien fan dy doarpsbelangen is Stichting Berlikumer Belangen (SBB). Grytzen Spijksma skoot moandeitejûn oan om him hurd te meitsjen foar buslijn 71, dy't ek troch Berltsum rydt. "It leafst soene wy dizze buslijn behâlde wolle. It komt ús leefberens ten goede. Wy ha bygelyks in halte by it âldereintehûs. Dy minsken kinne foar de doar opstappe. Ek studinten meitsje in soad gebrûk fan de bus nei Ljouwert."

Ek in bettere ferbining nei Frjentsjer stiet op it winskelistje fan Berltsum. Spijksma: "Om no yn Frjentsjer te kommen is hast net te dwaan mei it iepenbier ferfier."

Ferline jier hat Partoer ûndersyk dien nei it belang fan it busferfier yn de doarpen. Spijksma: "Wy wolle in statement meitsje nei de provinsje, dat dizze lijn yn ús doarp bliuwe moat. Seker ek mei it each op de fergrizing is dit ûnmisber foar de leefberens fan ús doarpen."