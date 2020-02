De earste stoarmbriedkearing fan Nederlân komt by Warkum

Hûnderten oant tûzenen fûgels briede yn it gebiet fan It Fryske Gea dat no yn de maitiid geregeld ûnder wetter komt te stean. It giet dan om in soad greidefûgels, mar ek koloanjefûgels lykas wytstirnzen. En fan fierder wei lûke piken nei it gebiet ta. Mei heech wetter fersûpt al it jonge spul.

Stoarmbriedkearing

It plan is dêrom no om âlde slinken wer iepen te meitsjen om sa romte te meitsjen foar ridzjende fisken út de Iselmar. Mei dy grûn wurdt dan in simmerkade makke dêr't de fûgels feilich achter briede kinne. Der komme wol iepeningen yn dy kade om Iselmarwetter en fisken troch te litten. En dy iepeningen kinne ticht by heech wetter. Dat is dan dy stoarmbriedkearing.