Epke Zonderland: "It ticket foar de Spelen is noch net binnen"

Zonderland pakte dit wykein it goud op it ûnderdiel rekstôk by de wrâldbekerwedstriden yn Melbourne. Dêrmei is er wer in stap tichterby dielname oan de Olympyske Spelen yn Japan. Zonderland hat no trije oerwinningen helle yn de wrâldbekerwedstriden, likefolle as syn grutste konkurrint Miyachi út Japan.

Baku en Doha

Om út te meitsjen wa't nei de Olympyske Spelen mei, wurde de skoares byinoar opteld. Der binne noch twa wrâldbekerwedstriden: op 14 en 15 maart yn Baku yn Azerbeidzjan en op 20 en 21 maart yn Doha yn Katar. Nei ôfrin fan de wrâldbekerwedstriden yn Melbourne liet Miyachi witte dat er de kommende twa wedstriden net mear turnje sil. Dat soe betsjutte dat Epke no al wis is fan in ticket foar de Olympyske Spelen.

Slach om de earm

Dochs hâldt de Fryske turner in slach om de earm. "Ik sil my serieus tariede op de beide World Cups en gean der gewoan fanút dat Miyachi der wol is. Pas as Doha foarby is, bin ik wis fan in ticket."