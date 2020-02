Bewapene oerfal op Ljouwerter snackbar, fertochte slacht op de flecht

Der is in Burgernet-melding útgien oer de mooglike dieder. It soe gean om in jonge man fan sa'n 1 meter 70 mei donkere klean oan. Hy hie in masker op. De plysje seit dêrby dat minsken de man net benaderje moatte.

It is net dúdlik oft de dieder ek wat bútmakke hat. De plysje is nei de oerfal yn petear gong mei meiwurkers fan de snackbar.