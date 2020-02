Gjin Fryske boeren yn Boer Zoekt Vrouw

Mar ek by koweboer Frans (52) kaam Yvon net mei lege hannen. Se naam 37 brieven mei, wêrûnder ien yn it Frysk. "Ik krij allegear kribels", sei de boer nei it lêzen fan ien fan de brieven. Wylst er rêstich fierder lies, kloppe ien op de doar.

"It hiele hok fol!"

Ta syn grutte ferrassing krige er samar besite fan in Fryske brieveskriuwer. Net folle letter wiene der trije en úteinlik stie de buorkerij fol. "It hiele hok fol! Ik krij it der waarm fan!" Mei wyn, gebak, bier en Fryske flachjes makke Frans der in moai feestje fan mei syn mannen.