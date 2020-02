Fryske toulûkers pakke WK-medaljes yn Ierlân

It manljusteam ûnder de 640 kilo, folslein besteand út Fryske toulûkers, pakte krekt as twa jier lyn it WK-sulver. Nei't de ploech twadde wurde wie yn de pûl, wûnen de Friezen yn de heale finale fan it gastlân Ierlân. Yn de finale wie Skotlân, de regearjend kampioen, te sterk.

Ek foar it manljusteam ûnder de 680 kilo, mei twa Friezen, wie der sulver. Sy koene yn de finale net stunte tsjin regearjend wrâldkampioen Skotlân. Yn it frouljusteam ûnder de 540 kilo sitte ek trije Friezen. Sy pakten it brûns. Ek foar it frouljusteam ûnder de 500 kilo wie der brûns. Sy rêden it tsjin Baskelân net op yn de heale finale. Yn de striid om it brûns wiene se wol te sterk foar Dútslân.

Snein pakte it jongesteam ûnder de 23 it sulver. Mei fjouwer dielnimmers en twa trainers wie de Fryske ynbring yn it team grut. Se leine it yn de finale ôf tsjin Taiwan.