Opluchting by Epke is grut nei winst: "No ha ik de befêstiging"

Miyachi foel yn de finale yn Melbourne en waard fyfde. Nei ôfrin felisitearre er Zonderland al mei syn olympyske ticket, ek al komme der noch twa wrâldbekerwedstriden. Miyachi seit dat er dêr net mear oan meidwaan mei fan it Japansk bûn. Dan hie er better prestearje moatten yn Melbourne. "De rûte op de wrâldbekers is foar my no klear", seit er. "Dus it ticket is foar Epke. Ik gean net nei Doha en Bakoe." Dat binne de plakken fan de lêste twa wrâldbekerwedstriden.

"We willen eerst honderd procent zekerheid"

As de Japanner dêr wol meidocht, kin er Zonderland noch ynhelje. Dan moat er winne mei in skoare fan 14,734 of heger. Mar as er net meidocht, sit it derop foar him. It kamp fan Zonderland wol him noch net ryk rekkenje. "Het nieuws heeft ons ook bereikt, maar we willen eerst honderd procent zekerheid", seit trainer Daniel Knibbeler. "We gaan contact opnemen met de Japanse bond, tot die tijd verbinden we hier nog geen conclusies aan."

Foardat er de reaksje fan Miyachi heard wie, sei Zonderland dat er wol wat twivels hie foar syn oefening. "Ik hie sa'n koarte tarieding. Dus ik frege my wol ôf: as ik no in kear in mindere dei ha, slagget it my dan hieltyd? Mar no ha ik de befêstiging, en dat is bêst in opluchting. Dan gean ik de kommende twa worldcups ek mei mear fertrouwen yn."