Aris foar it earst nei bekerfinale: "Hier leefden we al heel lang naartoe"

Aris hie earder de earste heale finale wûn fan Den Helder, mar hie it thús dreech. "Het was niet heel mooi of heel goed", seit Naciri. "We hadden het heel moeilijk, maar we hebben onszelf wel tot het einde in de wedstrijd gehouden." De Belgyske coach hie goede wurden oer foar de tsjinstanner. "Alle complimenten aan Den Helder, ze waren verdedigend heel goed."

Pas yn de slotfaze kaam Aris wat yn de wedstriid. "Toen maakten we een paar schoten, wat de hele wedstrijd niet lukte. Dan kan het snel gaan. Twee driepunters, een tweepunter en wat vrije worpen." En dat wylst Naciri it sûnder twa basisspilers dwaan moast. Dat spilet ek yn de kompetysje mei, want dêryn giet it dit seizoen net hiel goed. "De competitie gaat niet geweldig", jout de coach ta. "We zijn constant geblesseerd. Dit hele seizoen hebben we nog maar twee keer met een compleet team gespeeld, dat heb ik nog nooit meegemaakt."