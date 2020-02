Tennisser Arends pakt titel yn Koblenz

Arends en Pel wiene as earste pleatst by it challengertoernoai yn Koblenz en dy favoriterol makken se wier. Beide duo's waarden wol twa kear brutsen op de service, mar de twa sets rûnen dochs út op in tiebreak. De earste wie mei 7-4 in proai foar Arends en Pel, de twadde mei 7-3.

It is de earste toernoaiwinst fan Arends yn 2020.