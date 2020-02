Ierdbeving op de grins fan Fryslân by Surhústerfean

De ierdskodding wie op in djipte fan trije kilometer. Dat is gebrûklik by in ierdbeving fanwege gaswinning.

Der hat twa kear earder in ierdskoddig west yn dat gebiet, fertelt seismolooch Läslo Evers fan it KNMI. Dat wie yn 1999 en yn 2003. Yn it gebiet komme wol ierdtrillings foar, mar minder faak as yn Grinslân.