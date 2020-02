Sterk begjin foar sylsters op WK , Bouwmeester fyfde yn klassemint

Yn de baai fan Melbourne koe snein op de earste wedstriiddei fan it WK net mear as ien race fersyld wurde. De wyn wie dêr te pûsterich foar.

Marit Bouwmeester út Warten einige as tredde yn dy wedstriid wat har plak 5 yn it klassemint opsmiet. Mirthe Akkerman út Akkrum die it ek goed. Sy finishte yn har wedstriid as fjirde yn de earste wedstriid en stiet dêrmei op plak 7 yn it klassemint.

Daphne van der Vaart waard alfde wat har in 21e plak yn it klassemint opsmiet. Fierders sylde Maxime Jonker ek goed, mar se wie te betiid fan start gien en no stiet se ûnderoan it klassemint.

De finalewedstriden binne fan takom wike woansdei oant en mei freed.