De 17-jierrige jonge is nei it sikehûs brocht. Wat der krekt bard is, is noch ûnbekend. De plysje hat de omjouwing ôfset en eksplosive-oprommingstsjinst (EOD) hat ûndersyk dien. Sy hawwe it eksplosyf materiaal sa't har hjit 'feilichsteld'. De plysje ûndersiket de saak fierder.