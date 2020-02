Trainer Johnny Jansen: "Super teleurgesteld dat wij geen drie punten pakken"

ADO kaam yn de begjinfaze op in 0-2 foarsprong, mar Hearrenfean koe weromkomme oant 2-2. Nettsjinsteande in soad kânsen yn de slotfaze bleau it by in lykspul. "We kregen kansen in overvloed", neffens Jansen. "Maar we gaven twee goals weg en we maakten ook geen goals."

SC Hearrenfean spile yn deselde formaasje as de ôfrûne wiken. Wêrom begûn Jansen sneon dan net earder mei kreative jonges as Hajal en Halilovic? "We dachten dat we mensen in de zestien moesten hebben, maar tijdens de wedstrijd merkten we dat er iets moest veranderen. Die keuze werd in de rust gemaakt. Misschien was dat 45 minuten te laat."

"Verkeerde keuzes"

It wie Joey Veerman dy't foar Hearrenfean de oanslutingstreffer makke. De winst kaam der úteinlik net, en dat is tige spitich, fynt Veerman. "We maakten weer verkeerde keuzes voor de goal. Nu krijg je twee vrije trappen tegen en dat is zo zonde. Dat is totaal niet nodig. We moeten die ballen gewoon in het doel schieten, in plaats van steeds op de kruising."

Doelpuntemakker Joey Veerman oer de wedstriid: