UNIS Flyers ferliest yn eigen hûs fan Hijs Hokij

De UNIS Flyers stiene foar de twadde kear yn de BeNe-League tsjinoer de Haachske klup. Ien dêrfan wûnen se, mar se ferlearen der ek ien. It is it tredde ferlies fan de Flyers yn de BeNe-League.

It wiene de Flyers dy't de jûn iepenen, mei in doelpunt fan Brent Janssen. Dy foarsprong holden se lykwols net lang fol, want Den Haag makke inkelde minuten letter al de 1-1. Oan de ein fan de earste perioade skoarde Hijs nochris, wêrtroch't de earste perioade foar de Hagenezen wie.

Ek yn de twadde perioade sette Hijs sterk útein. It stie al gau 1-3. Dêrnei waard it spul lykwols wat grimmich. Der bruts in fjochtpartij út tusken Trevor Hunt fan de Flyers en Thomas Roosendaal fan Hijs Hokij. Beide spilers waarden dêrop nei de strafbank stjoerd. Der waarden dêrnei gjin punten mear skoard.

De tredde perioade waard iepene troch in goal fan Juha Kiilholma. It fertrouwen like efkes werom, mar de Flyers koene de achterstân net mear ynhelje. It waard 2-3.

Op 26 febrewaris komt UNIS Flyers wer yn aksje. Dan nimme se it op tsjin de Mechelen Golden Sharks, dy't no achtste stean yn de kompetysje.