Basketballers Aris foar it earst yn de kluphistoarje nei bekerfinale

De Ljouwerters setten de wedstriid sloardich útein. Dêr profitearre Den Helder fan en dy ploech pakte nei it earste kwart dan ek direkt in grutte foarsprong: 9-20. Yn it twadde kwart kaam Aris wat mear yn it spul. Under mear troch flaters fan Den Helder kaam de Fryske klup by it skoft wol in bytsje werom: 32-40.

It slagge de Ljouwerter basketballers yn it tredde kwart net echt om werom te kommen: 46-53. Aris moast yn it lêste kwart dus seis punten goedmeitsje om him te pleatsen foar de finale. Mei noch 4.41 minuten op 'e klok wie it gat allinne mar grutter wurden: 54-65. Aris skeat faak hastich en dat resultearre yn in soad missers.

Craig Osaikhwuwuomwan hie mei 16 punten en 19 rebounds in grut oandiel yn de oerwinning: