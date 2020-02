Part grutste haakte tekken fan 'e wrâld fynt nij thús yn Kenia

It ferbinen fan minsken troch it haken. Dat wie it grutste doel fan it Kulturele Haadstêdprojekt 'De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld'. Hantwurkers út fyftich ferskillende lannen wurken mei oan de tekken fan 30.000 kante meter. De útstalling fan de haaksels wie in grut sukses en luts úteinlik hast 11.000 besikers. In part fan de tekkens hat yntusken in nij thús fûn, oan de oare kant fan de wrâld.