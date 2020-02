Fries om utens Yde Yntema wol earste Fryske apelsider meitsje

It moat echt in Frysk produkt wurde; alles op de labels is ek yn it Frysk. Der moat noch in beslút falle oer de krekte namme wêrûnder it ferkocht wurdt. Dat bart aansten benammen yn de eigen omjouwing, oan hotels en restaurants.

Oan de iene kant hat hy de Rysterbosk mei in soad toerisme en oan de oare kant de Fluezen mei in soad wettersporters. Takom jier hopet Yntema in pear tûzen liter oan Fryske sider te meitsjen.