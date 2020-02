Cambuur Sjoernaal: Ljouwerters sette Roda JC ienfâldich oan 'e kant

Sportklup Cambuur heakke freedtejûn noch mar ris in thúsoerwinning oan de moaie list fan dit seizoen ta. Slachtoffer wie no Roda JC, dat yn it Cambuurstadion gjin fûst meitsje koe tsjin de Ljouwerters. It waard úteinlik 2-0 foar Cambuur. Besjoch alles hjirûnder yn in nije ôflevering fan it Cambuur Sjoernaal.

Alles oer de oerwinning yn de nijste útstjoering fan it Cambuur Sjoernaal: