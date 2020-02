Omrop TIP: Fryslân DOK 'It Wurd Wat' oer Fryske poëzy

As artistyk lieder fan Explore the North en City of Literature wol Marleen Nagtegaal neat leaver as dat publyk en dichter elkoar moetsje. Se is der wis fan dat der ferlet is fan poëzy. It is saak om de minsken dêrmei yn oanrekking komme te litten, it leafst spontaan, op strjitte of yn de winkel. Marleen wol ek de dialooch tusken Fryske poëzy en de wrâld stimulearje. City of Literature kin dêr in belangrike rol yn spylje. Ien fan de spearpunten is om mear útwikseling op gong te krijen tusken dichters yn en bûten Fryslân.