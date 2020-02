Manon Kamminga wint ek fiifde wedstriid Grand Prix

Kamminga hat no fjouwer fan de fiif wedstriden wûn. De einsege is dan ek yn sicht foar de Friezinne. Snein is de lêste wedstriid, dy giet foar de froulju oer hûndert kilometer.

Grand Prix

De KPN Grand Prix bestiet út seis wedstriden. De earste trije wiene op de Weissensee en de oaren yn Sweden.