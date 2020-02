Reedrydster Femke Kok prolongearret wrâldkampioenskip allround by de junioaren

Reedrydster Femke Kok fan Nij Beets is yn Poalen wrâldkampioene allround by de junioaren wurden. De 19-jierrige Kok wûn sneon yn Tomaszów Mazowiecki de 1.000 meter. It fjirde plak op de ôfslutende 3.000 meter wie foldwaande om har wrâldtitel allround te prolongearjen.