Oandielhâlder FB Oranjewoud wol net reagearje op finansjele situaasje NDC

Twadde jier mei ferlies

It jier 2018 wie it twadde jier op rige dat de krante-útjouwer NDC mei ferlies draaide, fan 4,8 miljoen euro. Yn 2017 kaam it mediakonsern ek yn de reade sifers (5,2 miljoen euro). Oandielhâlders it Je Maintiendrai Fûns en FB Oranjewoud Participaties BV, stelden yn 2018 jild (3,6 miljoen euro) beskikber om it NDC-fermogen te fersterkjen.

Garant foar maks 2,8 miljoen

Fia in letter of comfort stelden se har ein 2019 ek noch garant foar it opfangen fan maksimaal 2,8 miljoen oan ôffallers, sadat it fuortbestean fan NDC fersekere wurde koe. Sa'n letter of comfort is in ferklearring dy't eins allinnich opsteld wurdt wannear't der serieuze twivels bestean oer de kontinuïteit fan in ûndernimming. Yn 'e regel freget de akkountant dêrom.

Achterstelde liening

Ek mocht NDC it ôfrûne jier in achterstelde liening fan 5,5 miljoen letter ôflosse. Dat joech it bedriuw wat romte om sawol de reorganisaasje as de ynvestearrings foar de omkear dêr't it bedriuw oan wurket, te finansierjen. Om de ôffloeiïngsregeling út de reorganisaasje wei betelje te kinnen wie boppedat in ekstra liening fan 5 miljoen euro nedich dy't troch oandielhâlder FB Oranjewoud Participaties op tafel lein waard.