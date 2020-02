Op & Ut: Grutte útfiner Nikola Tesla yn de spotlights

Frysk Toaniel yn Akkrum

It Akkrumer Dreamteater hat in nij toanielstik skreaun. 'Doazen' is it ferfoch op harren eardere toanielstik 'Mutsen' en giet oer wat seis suskes allegearre by de ein hawwe. Se binne allegearre ferskillend, dus is der ûnderling in protte te dwaan.