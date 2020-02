Rint de ûnôfhinklikens fan de Fryske kranten gefaar as de NDC ferkocht wurdt?

"Unôfhinklikens hoecht net yn gefaar te kommen"

Yn it ferline waard oer oernames folle negativer tocht as no, seit Wijfjes. In oername hoecht net te betsjutten dat de pluriformiteit of ûnôfhinklikens fan kranten yn gefaar komme. Wol kin it redaksjoneel gefolgen hawwe om alles effisjinter te meitsjen.

Dat kin op ferskate plakken yn it bedriuw seit Wijfjes. Gewoanwei sjogge se nei hoe't it printsjen fan de krante effisjinter kin, mar dat is by de NDC al goed regele. In oare opsje soe dan op de redaksje wêze. In foarbyld soe wêze dat gjin twa ferslachjouwers nei in fuotbalwedstriid gean, mar ien. Wat ek wol bart, neffens Wijfjes, is it gearfoegjen fan online-redaksjes. In webside folje kinst oeral dwaan. Dêr hoechst net foar yn Ljouwert te wêzen.