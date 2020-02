Nei santich jier wer byinoar op de Sineeske See

Bennie en syn frou Yaffa de Goede út it Israëlyske Haifa binne yn 2016 fyftich jier troud. Om it te fieren, meitsje se in cruise yn Azië. Wannear't it pear op in moarn plaknimt yn de teäterseal foar in lêzing, komt in oar echtpear neist harren te sitten. Fernuvere heart Bennie dat sy Frysk prate, de taal dy't hy as lyts jonkje learde.

Hy kin it net litte om yn it Frysk te reagearjen en op de fraach wêr't hy dan weikomt, antwurdet Bennie dat hy yn de Twadde Wrâldoarloch ûnderdukt sitten hat yn Blije. "Mar dan bisto Karel!", ropt de ûnbekende man as Bennie fertelt dat hy by Jan en Alie de Roo in feilich ûnderkommen fûn hat. It is net te leauwen, mar Bennie sit yn de teäterseal fan cruiseskip De Volendam midden op de Sineeske See neist syn âld-klasgenoaten út Blije, Ruurd en Lissie Verbeek-Van der Weij.