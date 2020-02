"Stiet myn namme der ek by?"Argyf Jouster fersetsman wurdt digitalisearre

Foar de kaarten is in soad belangstelling, seit haadkonservator Guido Abuys. "Er komen regelmatig mensen langs die willen weten of hun eigen naam er in voorkomt."

De kaarten binne nei de Twadde Wrâldoerloch oerskreaun fan it orzjinele argyf fan fersetsman Sjoerd Wiersma fan De Jouwer. Op de kaarten stiene de nammen en ûnderdûkplakken fan hûnderten minsken út hiel Nederlân. Der stie net allinnich op wêr't se ûnderdûkt sieten, mar ek wa't se dêr brocht hie en by wa ûnderdûkt waard.

"Het was natuurlijk heel gevaarlijk om zo'n archief bij te houden, maar toch ook niet uniek." seit Abuys. "Het is van verschillende verzetsgroepen bekend dat ze dit deden. Die archieven werden dan vaak op plekken verstopt waar verwacht werd dat de Duitsers niet snel zouden kijken. Bijvoorbeeld in een kachel."

It argyf fan Wiersma lei ferside yn de widze fan in lytse poppe en is nea ûntdutsen. Ek al wiene de Dútsers Wiersma sels wol op it spoar. Hy moast ûnderdûke, mar syn argyf bleau geheim. Nei de oarloch kaam it wer foar it ljocht. It is in unike boarne om der achter te kommen hoe de ûnderdûknetwurken yn Fryslân te wurk gongen. "Wij zijn er blij mee dat we deze bron hebben. En ook voor nabestaanden van de mensen die ondergedoken hebben gezeten is het natuurlijk heel interessant."