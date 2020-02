Van Nieuwenhuizen: "Foar de simmer resultaten súdlike farrûte kontenerskippen"

Minister Cora Van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer en Wettersteat ferwachtet foar de simmer resultaten út de ûndersiken nei de súdlike farrûte foar kontenerskippen. Dat stiet yn in brief oan de Twadde Keamer. Dy is skreaun nei oanlieding fan it ferlies fan konteners op de Noardsee troch it skip OOCL Rauma, earder dizze moanne.