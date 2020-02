NDC-direkteur: "Binnen twa jier selsstannich, oars wurdt de NDC ferkocht"

De finansjele situaasje fan kranteútjouwer NDC is sa min dat de oandielhâlders ferskate kearen byspringe moasten om it konsern oerein te hâlden. Baarsma: "As wy net binnen twa jier tiid oantoane kinne dat we selsstannich fierder kinne, wurde we ferkocht."

Okkerdeis kaam it jierferslach oer 2018 út. In dokumint dat in byld jout fan in konsern dat op it rantsje balansearret. It jier 2018 wie it twadde jier op rige dat de kranteútjouwer mei ferlies draaide, fan 4,8 miljoen euro. Yn 2017 kaam het mediakonsern ek al yn de reade sifers (5,2 miljoen euro).

De direksje is net ôfhâldend oer it oardiel oer de eigen posysje. De omstannichheden soargje foar "onzekerheid van materieel belang", sa stiet yn it jierferslach. "Op grond daarvan zou gerede twijfel kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van NDC en dat daardoor NDC mogelijk niet in staat zal zijn in het kader van de normale bedrijfsuitoefening haar activa te realiseren en haar verplichtingen na te komen."

Fjouwer persint minder abonnees

Dat de sifers sa ôffalle, komt troch oanhâldend ferlies fan abonnees, djoere reorganisaasjes, ferlies fan in wichtige printoarder, minder ynkomsten út advertinsjes en troch hegere ynvestearringskosten fanwege oername fan útjouwerij Boom yn Meppel, it fideoproduksjebedriuw Pro-Time yn Grinslân en it marketingbedriuw Crossmedia Communicatie op It Hearrenfean.

Krekt as alle oare kranteútjouwers hat de NDC ek lêst fan in net op te kearen tebekrin fan beteljende abonnees. Yn 2018 hiene DvhN, LC en Friesch Dagblad fjouwer prosint minder abonnees. In ôfname dêr't NDC in bytsje bliid oer docht, want de delgong wurdt minder. Yn de jierren dêrfoar lei de ôfname nammentlik op sân prosint.