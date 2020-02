Arends op it nipperke nei heale finale yn Koblenz

Tennisser Sander Arends fan Ljouwert hat freedtejûn tegearre mei syn maat David Pel de heale finale fan it Challenger-toernoai yn Koblenz berikt. It duel yn de kwartfinale tsjin Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp waard nei 3-6 en 7-6 yn in supertiebreak beslist: 12-10.