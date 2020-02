Skûtsje ûntdutsen yn Parys komt werom nei Fryslân

In soan fan de âld-eigener fan it skûtsje hat Jansen benadere oer it skip. Hy fertelde dat hy by it skip west wie fan syn heit. De eigeners Lise en Maxim Donon fertelden him dat se it skûtsje wol kwyt woene. Fia de mail hat Jansen kontakt holden en binne se oerienkaam dat it skûtsje werom nei Fryslân komt.

"Ik hoop dat der wer ûnder syl komt. Der sit no in hiele lange roef op en ik hoop dat der wer in moai roefke yn komt. Ik hoop dat we him wer sa orizjineel mooglik it wetter op krije. En wa wit komt der ek yn de wedstriden wer út, mar dat is dan yn de takomst."

Mear skûtsjes fan Koatstertille

Der komme mear skûtsjes fan de werf yn Koatstertille, bygelyks skûtsje Zeldenrust dat meifart yn de IFKS. It skûtsje is dêr dan ek it meast mei te fergelykjen, yn safier dat dat no besjoen wurde kin. "De Zeldenrust is in hiel fluch skipke, dat ek by dyselde werf boud is", fertelt Jansen. "Miskien krekt wat minder moai yn model, mar dêr kinst him dan it meast mei fergelykje".