Twa goals bringe Cambuur ienfâldige winst tsjin swak Roda JC

Sportklup Cambuur hat freedtejûn in frij ienfâldige oerwinning behelle tsjin in swak Roda JC út Kerkrade. Yn Ljouwert waard it 2-0 yn it foardiel fan Cambuur, troch doelpunten fan Robert Mühren en Michael Breij. Benammen yn de earste helte wie Cambuur sterk; oan de ein fan de wedstriid sakke de ploech fan trainer Henk de Jong wat yn.