Fytser swierferwûne by ûngelok op It Hearrenfean

In fytser is freedtemiddei swierferwûne rekke op it Kattebos op It Hearrenfean. De helptsjinsten kamen manmachtich te plak, om it slachtoffer te behanneljen oan syn ferwûningen. De fytser is troch noch ûnbekende oarsaak yn botsing kommen mei in auto, dy't in karre oankeppele hie.