Van Benthem foar it earst op reüny Alvestêdetocht fan 1985

Op de reüny waard in soad praat oer hoe't it ek alwer gie yn 1985. "We hebben het toch over: 'wie ging er als eerste weg? Hoe kwam je bij die top vier?' Ja, we weten het allemaal nog precies", fertelt Jan Kooiman. Hy waard yn 1985 fjirde en is tsjintwurdich foarsitter fan de organisaasje dy't de reünys organisearret.

Ek Rein Jonker, dy't mei in fyftjinde plak de bêste Fries wie, kin it him noch goed foar de geast helje. "Wat der ûnderweis barde, wat de demaraazjes wiene. Wat je tsjinstanners diene en hoe goed as je sels wiene. Ja, dat wie prachtich!"