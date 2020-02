Plestik kerrels MSC Zoe lizze oant en mei Denemarken ta

Magen en stront ûndersocht

Rykswettersteat hat opdracht jûn foar it ûndersyk mei as doel te sjen wat de gefolgen binne foar de natuer. De ûndersikers fan Wageningen Marine Research (WMR) en it NIOZ binne lykwols noch lang noch net klear. Se kinne dus ek noch net in soad oer it ûndersyk sizze.

Yn de ôfrûne tiid hawwe de ûndersikers 8.220 meunsters sammele. Dêrby sitte ûnder oaren magen en terms fan fyftjin seehûnen, tûzen stiks skyt fan mientsen en 2400 magebollen útspuid troch lytse sjouwermannen. Ek binne 104 stiks útspuide bollen mei de mage-ynhâld fan leppelbekken meinaam foar analyze.

Gruttere stikken

Njonken it biste-ûndersyk nei mikro-plestik, sjogge de ûndersikers ek nei it gruttere ôffal op de seeboaiem. Dit is yn de ôfrûne tiid omheechhelle by oare seeboaiemûndersiken, en ûndersocht troch it team fan de WMR.

Der binne yn totaal 1766 objekten nei boppen helle, mar dêrfan koe neat direkt linkt wurde oan de MSC Zoe. Ek de 'fangst' op it strân fan Gryn smiet net in soad op. Ferline jier hawwe frijwilligers dêr oan it oprêden west. Fan dy rommel koe mar ien prosint taskreaun wurde oan de MSC Zoe.