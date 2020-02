Jouster rêdt hûnderten minsken yn Twadde Wrâldoarloch

Hy hold hiel krekt by wa't der wêr ûnderdûkt siet. "Dat moast wol", sa fertelt pakesizzer Sjoerd Wiersma. "Want de operaasje wie yntusken sa grut wurden, dat se it ien en oar op papier hawwe moasten."

Wiersma is freed yn it argyf fan Westerbork om de kaarten te besjen dy't er jierren lyn yn brûklien jûn hat. Mar hy komt ek om wat sjen te litten. Yn it persoanlike argyf fan syn pake hat er nammentlik de alderearste ferzje fan it argyf weromfûn. In fergiele papierke dat kwealik noch te lêzen is.

"It wie eins hiel gefaarlik om al dizze ynformaasje op te skriuwen, want as de Dútsers it te pakken krije soene, dan hiene se elkenien weromfine kinnen." It papier waard dan ek goed ferstoppe, yn de widze fan in baby dy't by de famylje ûnderbrocht wie. In Joadske baby, mar dat wisten de Dútsers net.

Joadske bern rêden

Judith Hangjas is ien fan de Joadske bern dy't troch Wiersma rêden is. Sy waard yn 1943 oppakt mei har heit en mem. Neidat har heit en mem op transport gien wiene fanút de Hollânske skouboarch, waard sy troch in koerier meinommen nei in earste ûnderdûkadres yn Beest.

Dêr koe se lykwols net bliuwe en se waard ophelle troch fersetsman Sjoerd Wiersma. Dy wie op dat stuit al jierren aktyf. Hoewol't it dreech wie in plakje foar Hangjas te finen, om't se in hiel Joadsk uterlik hie, slagge it Wiersma dochs in plakje foar har te finen. Yn Jiskenhuzen by de famylje De Jong.

"Elkenien yn it doarp wist dat ik Joadsk wie, mar dochs koe ik gewoan mei nei bûten en waard der net hiel geheimsinnich dien oer dat ik by De Jong wenne", sa fertelt se. "Wiersma hie in hiel goed plak foar my fûn en ik wie dêr hiel gelokkich."