Jansen kiest tsjin ADO Den Haag opnij foar Odgaard

Wichtichste reden hjirfoar is dat Jansen gjin alternativen hat. "Voor Runar (Espejord) geldt dat hij nu nog niet fit is. Hij blijft last houden van kleine pijntjes en we moeten voorzichtig met hem zijn. En Rein (Smit) wordt in de toekomst hopelijk de spits van SC Heerenveen, maar zover is hij nu nog niet. Op dit moment is hij mijn derde spits."

Panykfuotbal

Ek al wachtet hearrenfean al moannen op in oerwinning en helle de ploech út de lêste sân wedstriden mar twa punten, Allinnich tsjin Heracles Almelo en VVV Venlo waard lyk spile. Jansen wol syn basisalve net tefolle oer de kop smite. "Ik wil geen paniekvoetbal spelen, omdat het nu niet loopt. Want dat betekent ook dat je binnen de groep onrust creëert."

En oer in oare wize fan fuotbaljen, bygelyks yn in 4-4-2 formaasje, is Jansen dúdlik: "Als je bedoelt dat je Mitchell van Bergen en Ejuke samen in de spits wilt zetten, dan is dat tegen ADO geen optie!"