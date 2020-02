Oplevering fan nij Cambuurstadion opnij útsteld

Alle tariedingen foar de bou fan it WTC-Cambuurkompleks binne yntusken troffen, de omjouwingsfergunningen kinne de kommende tiid yntsjinne wurde. Der moat in grut ferskaat oan fergunningen komme, foar ûnder oare it stadion, de supermerken yn it kompleks, de MCDonalds, mar ek foar it kappen fan beammen yn de omjouwing.

Yn febrewaris sil de oannimmer begjinne mei it slopen fan de opslachbunkers op it âlde fjoerwurkterrein, ek sil der yn dizze moanne noch begûn wurde mei it oanlizzen fan in nije oansluting op de Slauerhoffwei, ta hichte fan de Alvestêdehal.

Gjin oanbestegingsproseduere nedich

Stadionontwikkeling Cambuur BV, dêr't ûnder oare Dijkstra Draisma en Wijkerveste yn sitte, is opdrachtjouwer fan de bou fan it stadion en net de gemeente Ljouwert. Dêrom hoecht der net in Europeeske oanbestegingsproseduere oanfrege te wurden foar de finansiering fan de bou. De kâns is dus ek grut dat bougroep Dijkstra Draisma it stadion bouwe sil.

Kosten Cambuur: tsien miljoen euro

Sportklup Cambuur betellet foar it stadion, mei it fjild, de tribunes, de ljochtmêsten en de klaai- en bestjoerskeamers in fêste priis fan sa'n tsien miljoen euro. As de bou fan it stadion likernôch djoerder útfalt, bliuwt de priis foar Cambuur gelyk.