Goud en sulver foar Frysk supertalint Femke Kok op WK junioaren

Op de 500 meter ried Kok in tiid fan 38,94. Dat wie mear as in heale sekonde rapper as de nûmer twa, Moe Kumagai út Japan. It sulver wie foar Robin Groot. Myrthe de Boer út Skarsterbrêge waard trettjinde en Marrit Fledderus út Sint-Nyk gie ûnderút.

Kok kaam op de 1500 meter 0,24 tekoart foar de titel. Se pakte wol it sulver. Robin Groot wûn goud en ek it brûns gie nei Merel Conijn, ek út Nederlân. Myrthe de Boer waard alfde.

Ferline jier ek al

Ferline jier waard Femke Kok wrâldkampioen allround en op de 1500 meter. Dêrnjonken pakte se doe sulver op de 500 en de 1000 meter.