Freedsmerk oer messeferbod: "Eartiids wie in keardel sûnder mes, gjin keardel!"

In oar ferwachtet dat sa'n ferbod net in soad opsmyt: "Wa't no in mes as wapen draacht, lûkt him fan sa'n ferbod ek neat oan." De tasseman tinkt dat it benammen in kwestje fan mentaliteit is. "Hoe groter de messen, hoe meer status."

Fansels waard ek de tradysje fan de Fryske Wâlden neamd: "Ik ha altyd in 'Herder' hân, mar net om mei te stekken". In oar hat noch goed yn it ûnthâld de fuotbalbesites oan De Westereen: "Als je bij Zwaagwesteinde kwam, werd gezegd dat je je koest moest houden want daar hadden messen."

In ferbod moat wol beheind bliuwe ta jongeren ûnder de 18 jier, fûn immen. "Wy ha hjir gjin totalitêre steat. Folwoeksenen ha harren eigen ferantwurdlikheid."