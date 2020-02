Snakkerbuorren klear op komst fan earrebarren

No is it nêst noch leech, mar dat moat oer in tal wiken oars wêze. It hege gefaarte is makke fan in âlde flaggemêst, en troch frijwilligers yninoar set. It stiet achteroan yn de grutte doarpstún yn Snakkerbuorren, moai op 'e râne tusken de greiden en de folkstún.

It idee foar it earrebarrenêst wie der eins al jierren, mar oant no ta wie it noch net fan de grûn kaam. De realisaasje hie nammentlik noch wol wat fuotten yn de ierde, seit Foppe Boersma, frijwilliger op de tún: "Op de LTS is it nêst-part makke, dat grutte tsjil boppe-op de peal. Dêrnei moast der noch in peal komme."

Dizze peal koe troch in frijwilliger fergees op 'e kop tikke wurde by in bedriuw. Mar dêrnei moast it gefaarte noch omheech. "Dat moast mei touwen dien wurde, dus dat duorre ek wol eefkes"