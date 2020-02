Rjochtbank: boargemaster Waanders mocht demonstraasje tsjin swarte pyt net ferbiede

Benaud foar hooligans en oare demonstranten

Ut soarch foar de iepenbiere feilichheid bepaalde Waanders dat de demonstraasje op dat plak en dy tiid net trochgean mocht. Se wie benaud dat der hooligans en oare demonstranten komme soene, foar en tsjin swarte pyt. Dêrnjonken feardige Waanders in needbefel út yn ferbân mei de hanthavening fan de iepenbiere oarder.

De Stichting Nederland Wordt Beter hie in berop yntsjinne by de rjochtbank tsjin it demonstraasjeferbod en it needbefel.

'Disproportionele inbreuk op vrijheden'

De demonstraasje fan de stichting wie yn earste ynstânsje tastien, ûnder guon betingsten. De dei fan de lanlike sinteklaasyntocht yn Dokkum, 18 novimber 2017, besleat de boargemaster om de demonstraasje te ferbieden. Dat die se, omdat se ferwachte dat de iepenbiere oarder yn de stêd net mear te hanthavenjen wêze soe. Stichting Nederland Wordt Beter seit dat it demonstraasjeferbod in 'niet-gerechtvaardigde en disproportionele inbreuk is op de vrijheden van meningsuiting en betoging' wie.

Needbefel

Waanders hie it mei har beslút oer in 'needbefel', mar neffens de rjochtbank moat dat sjoen wurde as in needferoardering. Dat is in mear algemien jildend beslút dêr't gjin beswier tsjin makke wurde kin.