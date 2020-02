RIVM oer stikstofsifers Mesdagfûns: "Dezelfde uitgangspunten, maar in een ander kader"

"Het Mesdag Zuivelfonds heeft wel dezelfde uitgangspunten gebruikt, maar ze presenteren het alleen in een ander kader", seit Kees van Luijk fan it RIVM. It grutte ferskil komt neffens him trochdat it Mesdagfûns alle natuergebieten meinaam hat. Wêr't it lykwols om giet, binne de stikstofgefoelige natuergebieten.

"Het gaat ons niet om de stikstof, maar om de natuur en biodiversiteit. Daarvoor is het belangrijk dat er niet te veel stikstof in de natuurbodem komt, want dat bepaalt welke planten er groeien." Op it wetter spilet dat net. Ast de hiele Waadsee meinimst, krijst in hiel oar byld, mar dêr is de stikstofdeposysje net in probleem, leit Van Luijk út. "Het is belangrijk dat we wel over dezelfde dingen blijven praten."

Goede ferstânhâlding

Van Luijk tinkt dat de twa ynstânsjes der noch wol tegearre útkomme sille. "We hebben een goede verstandhouding met het Mesdagfonds, we hebben steeds alle data gegeven, we hebben onze rekenmodellen beschikbaar gesteld en we hebben heel veel ondersteuning geleverd in de afgelopen weken om die op de goede manier toe te passen. De samenwerking heb ik geen twijfels over."