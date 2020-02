Alvestêdetocht 1985: "De earste hûndert kilometer wie der neat oan de hân"

It wie in swiere tocht, omdat er der net goed op taret wie, seit Jonker. It iten soe mei in helikopter brocht wurde, mar doe't er ienkear ûnderweis wie, die bliken dat der in fleanferbod ôfkundige wie boppe it iis.

"De earste 100 kilometer wie der neat oan de hân", seit er. "Op in gegeven momint krije je honger, mar iten krije je net. Dat wie der ek net."

Jonker kaam úteinliks as fyftjinde oer de streek, Evert van Benthem wûn. It jier derop koe er revâns nimme, want doe wie der opnij in Alvestêdetocht. Oant tritich kilometer foar de finish ried Jonker doe noch op mei Van Benthem.