Brânwacht set grut yn by brân yn bedriuwspân yn Stiens

De brânwacht warskôget op Twitter dat der by de brân reek frijkomt, dy't yn de rjochting fan it sintrum fan it doarp lûkt. It advys oan minsken yn 'e buert is om nei binnen te gean en ruten en doarren ticht te hâlden.

Oer de oarsaak fan de brân is noch neat bekend, ek net of der slachtoffers binne. Foar it bestriden fan de brân binne ûnder oare korpsen út Stiens, Ljouwert, Hallum, Sint-Anne en Burgum ynset. Dat lêste korps om te soargjen dat der genôch bluswetter is.