Brân leit wenhûs yn Stiens folslein yn 'e jiske

De brânwacht is freedtemoarn betiid mei meardere korpsen útriden nei in brân yn Stiens. Dêr stie oan de Moundyk in bedriuwspân mei wenhûs yn 'e brân. Neffens de brânwacht wie it wenhûs net mear te rêden en waard ynset op it foarkommen dat it fjoer oerslaan soe nei omlizzende gebouwen. Yntusken is it fjoer útmakke en is de brânwacht oan it neiblussen.