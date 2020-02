Katte-opfang Bastet yn de problemen troch te folle donearre kattefoer

Hol hat in lytse seekontener hierd foar fjirtich euro yn de moanne, mar dat is in soad jild foar de opfang en in grut diel fan it foer past der net iens mear by. Bastet wol no in eigen seekontener keapje, mar hat dêr jild foar nedich.

Gewoanwei is de opfang wiis mei alle donaasjes yn de foarm fan kattefoer. "Dat is een van de grootste kostenposten, dus al het kattenvoer is welkom", leit Hol út. Mar troch puer tafal is der no in hiel soad tagelyk kommen. "Normaal zijn we blij als we de kasten van top tot teen vol hebben, maar laatst kregen we een donatie van maar liefst dertien pallets vol!"