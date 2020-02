Taart, sjoele en damje: Jouster âlderein ha no in húskeamer bûten de doar

It is hast tsien oere, op tongersdeitemoarn op 'e Jouwer. By wyksintrum De Werf steane de earste auto's al parkearre. Se binne fan minsken dy't nei it gebou ta komme foar bygelyks de apoteek, de fysioterapeut of de diëtistepraktyk. Mar dizze wike is der ek in nije groep dy't it wyksintrum besiket: selsstannige âlderen dy't krekt op dizze lokaasje nei de deibesteging gean.

Legere drompel

Nettsjinsteande de 'gewoane' húskeamer fielt it allegearre noch wol wat ûnwennich foar de earste dielnimmers fan de deibesteging. Mar al gau sjogge de manlju en froulju bekende gesichten. Under it genot fan in stik taart gean de ferhalen dan ek al ridlik fluch oer tafel.

Soarchgroep Hof en Hiem is úteinset mei dizze 'gewoane' lokaasje foar deibesteging om de drompel foar selsstannige âlderen leger te meitsjen. "Wy tinke dat de ynrin hjir wat makliker wêze sil as by in fersoargingshûs", seit ek Ria Witteveen fan de soarchgroep.