Ynformaasje oer ynhâld konteners MSC Zoe bliuwt beheind

Wat folge wie in harksitting en letter in gearkomste mei meiwurkers fan Rykswettersteat, dy't ferantwurdlik binne foar de ôfwikkeling fan de ramp. Dêrnei waard úteinlik in ladinglist mei wat mear details jûn.

Utspraak frege

Dochs kin dy oanfolle list de ûndúdlikheid oer de ynhâld fan konteners op skippen fan dizze omfang net weinimme, fine de omroppen. Mei as gefolch dat de minister om in útspraak frege is oer it beswier tsjin it eardere Wob-beslút.

De minister lit dêryn witte dat de beswieren fan de omroppen foar in diel grûndearre binne. Dêrby giet it om it jaan fan mear gegevens pas neidat der beswier oantekene wie. "Ik had uw verzoek ruimer kunnen interpreteren", sa seit de minister.

Meldplicht

Se seit mei klam dat Rykswettersteat en har ministearje no gjin oanfoljende ynformaasje mear ha oer de ynhâld fan de konteners op de MSC Zoe. Dêrby wurdt wiisd op de beheinde meldplicht foar seefeartskippen dy't territoriale wetters passearje, sa as by de MSC Zoe it gefal wie.

Dy meldplicht hat allinnich betrekking op gefaarlike stoffen. Wat de minister oanbelanget, sil dat feroarje. "Ik wil in overleg met de sector over de vraag of de informatiepositie van overheden ten aanzien van niet-gevaarlijke lading kan worden verbeterd."